الأمطار تسبب اضطرابات في شمال إيطاليا وجنوب سويسرا

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فاضت عدة أنهار بشمال إيطاليا، على ضفتيها في أعقاب هطول أمطار غزيرة في المنطقة، كما أغلقت السلطات مناطق وطرق بالقرب من الأنهار.

كما تضررت بشدة منطقة بيدمونت في شمال غرب البلاد وعاصمتها تورين، حيث ناشدت السلطات السكان البقاء في المنازل.

وذكرت شركة خطوط السكك الحديدية الإيطالية، أن المياه غمرت قضبان السكك الحديدية مما أدى لتأخر الرحلات بين إيطاليا وسويسرا، كما علقت عدة قطارات على الطريق.

وحذرت السلطات من هبوب رياح قوية ووقوع فيضانات وانهيارات أرضية.

كما تضررت المناطق التي عادة ما تجذب أعدادا كبيرة من الزوار خلال عطلة عيد الفصح، مثل ساوث تيرول في شمال شرق ولومباردي في الشمال وتوسكاني في الجنوب.

وتم إصدار تحذيرات من الطقس إلى كانتونات فالايس وتيتشينو بجنوب سويسرا، اللتين تجتذبان زائرين خلال عطلة عيد الفصح.