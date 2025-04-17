مهندسو الجيش الأمريكي يقررون تسريع تصاريح بناء يمر تحت قناة تربط البحيرات العظمى

قرر فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي الإسراع في إصدار تصاريح لبناء نفق حماية حول خط أنابيب نفط إينبريدج القديم الذي يمر تحت قناة تربط البحيرات العظمى، مما أثار مخاوف المدافعين عن البيئة من عدم خضوع المشروع للتدقيق، وهو ما يلحق الضرر بالمنطقة الحساسة وإدامة استخدام الوقود الأحفوري.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في يناير أعلن أن الولايات المتحدة أصبحت تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة الأجنبية. ويطالب الأمر بأن تقوم الوكالات الاتحادية بتحديد مشاريع البنية التحتية للطاقة للحصول على تصاريح سريعة من فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي ووكالة حماية البيئة.

وأعلن فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي أن مشروع النفق على الخط الخامس يشكل حالة طارئة بموجب الأمر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء. وخطط السلاح في البداية لاتخاذ قرار بشأن الترخيص في بداية العام المقبل. وتعامل المسؤولون بغموض خلال مؤتمر مع الصحفيين صباح اليوم الأربعاء حول مدى السرعة التي قد تمضي بها العملية قدما.

وقال رئيس الهيئة التنظيمية في منطقة ديترويت، شين ماكوي إن الجدول الزمني سيتم "تفصيله" لكنه لم يوضح أكثر من القول إنه لن يتم تجاوز أي خطوات وإن العملية ستؤدي إلى "قرار يمكن الدفاع عنه قانونا ومدروس بشكل جيد".