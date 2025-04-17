عرض علامة تعجب الإيطالي يدهش أهالي قنا في مهرجان شباب الجنوب المسرحي

شهدت قرية الترامسة بمحافظة قنا عرضًا مسرحيًا استثنائيًا، حيث قدمت فرقة بالو أفاتانيو الإيطالية للترفيه عرضها الفريد "علامة تعجب!"، ضمن فعاليات مسرح الطفل في الدورة التاسعة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، والمقام بمحافظة قنا في الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري.

العرض الذي كتبه وأخرجه وأداه الفنان الإيطالي باولو أفاتانيو، تميز بأسلوب بصري كوميدي سريالي، مزج فيه بين التمثيل الصامت والموسيقى والضوضاء والرطانة وإيقاع الجسد، بأسلوب "مسرح هزلي غريب الأطوار"، مقدمًا مجموعة من الشخصيات المتنوعة التي تفاعل معها الجمهور، خاصة من الأطفال، بحماس كبير.

وشهدت الترامسة أيضًا فعاليات متنوعة ضمن برنامج المهرجان، أبرزها عروض "المكتبة المتنقلة" التي قدمها الفنان ربيع زين، أخصائي مشروع المكتبة المتنقلة والتي شملت جلسات حكي وألعاب تربوية وقراءة حرة، بهدف تشجيع الأطفال على القراءة وتنمية قدراتهم الإبداعية، وتأكيد مفهوم حرية التعبير.

وتحمل الدورة الحالية اسم الدكتورة عايدة علام، وتُقام تحت شعار «المسرح مقاومة» احتفاءً بالمسرح الفلسطيني، وبرعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا.