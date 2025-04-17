 تكريم المنتجة إيلين بومبيو بنجمة في ممشى الشهرة بهوليود - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تكريم المنتجة إيلين بومبيو بنجمة في ممشى الشهرة بهوليود

منة عصام
نشر في: الخميس 17 أبريل 2025 - 1:20 م | آخر تحديث: الخميس 17 أبريل 2025 - 1:20 م

قررت الغرفة التجارية في هوليود تكريم المنتجة والممثلة الأمريكية ايلين بومبيو بمنحها نجمة في ممشى الشهرة المعروف في مدينة هوليود في ولاية كاليفورنيا يوم 29 ابريل الجاري.

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية عدد كبير من نجوم ومنتجي هوليود.

تعد ايلين بومبيو من أبرز ممثلي الدراما والمسلسلات في هوليود، ولعل أبرز الأعمال التي شاركت فيها مسلسلات Friends وGrey’s anatomy وGood American family.

وترشحت بومبيو للعديد من الجوائز العالمية ولعل أبرزها جائزة افضل ممثلة في جولدن جلوبز، كما حصلت على جائزة نقابة ممثلي الشاشة عام 2006 عن دورها في مسلسل Grey’s anatomy.

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