مصرع 4 أطفال غرقا أثناء السباحة في نهر النيل بالفشن ببني سويف

لقي 4 أطفال مصرعهم غرقا أثناء السباحة بنهر النيل بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، أثناء السباحة أمام مرور الفشن من الجهة الغربية، وتجري عمليات البحث عنهم في نهر النيل من خلال الصيادين والأوقاف النهري.

كان اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف تلقى إخطار من شرطة النجدة بغرق 4 أطفال بنهر النيل بمركز الفشن أثناء السباحة به، وعلى الفور أمر مدير الأمن بانتقال الإنقاذ النهري لمكان البلاغ والبحث عن الجثث.

وتبين من التحريات الأولية التي قام بها المقدم محمد محروس رئيس مباحث قسم شرطة الفشن، تحت إشراف اللواء محمد الخولي مدير البحث الجنائي، أن بيانات الغرقى كالاتي: دعاء ربيع سالم 15 سنة، ومحمد ربيع سالم 17 سنة، ومحمود عيد سالم 17 سنة، وريهام ممدوح سالم 15 سنة، الجميع من قرية صالح فريد التابعة لمركز الفشن غرقوا في نهر النيل أثناء السباحة به، وتقوم وحدة الإنقاذ النهري بالبحث عنهم بهر النيل.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.