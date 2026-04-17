وجّه الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، تحذيراً شديد اللهجة لواشنطن وتل أبيب، مفاده أنه سيرد فوراً على أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الجاري.

وجاء في بيان الحرس، نقلته وكالة "تسنيم" للأنباء قبيل احتفالات يوم الجيش الإيراني المقررة يوم غد السبت، أن الحرس الثوري جاهز للتعامل مع أي تهديد عسكري بـ"ضربات مميتة ومدمّرة".

وقالت قوات النخبة العسكرية، إنها ترصد تحركات أمريكا وإسرائيل وحلفائهما "بعزم لا يلين، وأعين ساهرة، وإرادة صلبة، وإصبع على الزناد".

يشار إلى أن هذا الخطاب ليس جديداً، إذ اعتاد الحرس الثوري على إطلاق مثل هذه التصريحات في المناسبات العسكرية، إلا أنه هذه المرة يحمل دلالات أخطر، في ظل الأوضاع الحرجة التي تشهدها منطقة الخليج.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في الثامن من أبريل، على أن تنتهي يوم الثاني والعشرين من الشهر ذاته.

وتقود باكستان الجهود الدولية للتوصل لاتفاق دائم ينهي الحرب التي اندلعت في 28 فبراير، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من إيران.

ومن أبرز نقاط الخلاف في مفاوضات السلام الدائمة: ملف البرنامج النووي الإيراني، وضمان أمان الملاحة في مضيق هرمز، بالإضافة إلى دعم طهران للميليشيات الموالية لها، مثل حزب الله اللبناني.