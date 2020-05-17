«مصر للبترول» تستهدف افتتاح 3 محطات وقود بتكلفة 25 مليون جنيه

تستهدف شركة مصر للبترول افتتاح ثلاث محطات وقود جديدة خلال شهر يوليو المقبل بتكلفة مبدئية 25 مليون جنيه ضمن خطة الشركة لزيادة عدد محطاتها على مستوى الجمهورية، تبعا لتصريحات حسين فتحى رئيس شركة مصر للبترول.

قال فتحى لـ «مال وأعمال الشروق» إن الشركة تمتلك خطة طموح لزيادة عدد محطاتها خلال السنوات المقبلة بهدف تغطية جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتستهدف الشركة زيادة عدد محطات الوقود لتصل 1550 خلال العام الجارى مقارنة بنحو 1500 محطة حاليا.

و تعكف «مصر للبترول» على تطوير 25 محطة وقود أخرى بتكلفة مبدئية 100 مليون جنيه بهدف زيادة الخدمات التى تقدمها.

وأضاف أن «مصر للبترول» تستهدف انتهاء مشروعات تطوير محطات الوقود خلال النصف الثانى من العام المالى المقبل 2020 \2021.

ويجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للبترول أعلنت عن خطتها فى تحقيق إيرادات بقيمه 72 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2020 \2021.

وتستهدف الشركة التوسع فى تصدير منتجاتها خلال العام الجارى إلى الدول الأفريقية ضمن خطة لفتح أسواق تصدير جديدة.