أصيب نحو 10 من رجال الإطفاء أثناء محاولة إخماد حريق، وسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وفقا لإدارة الإطفاء في المدينة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن انفجارا هز المنطقة بسبب الحريق، أدى إلى إصابة رجال الإطفاء بشكل حرج.



ووصل المئات من رجال الإطفاء إلى المنطقة لتقديم المساعدة ونقل المصابين.

UPDATE: At least 11 firefighters injured in downtown LA building explosion; some are believed to be in critical condition https://t.co/I8ZKg3ifOw