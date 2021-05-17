الخميس موعد سفر بيراميدز لنيجيريا استعدادا لمواجهة أنيمبا بالكونفدرالية

قرر الجهاز الفني لبيراميدز، بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، سفر بعثة الفريق إلى نيجيريا الخميس المقبل، ضمن الاستعداد لمواجهة إنيمبا في إياب ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتطير بعثة فريق بيراميدز إلى نيجيريا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي من أجل تذليل كافة العقبات أمام الفريق من أجل تحقيق لقب الكونفدرالية هذا الموسم، بعد أن خسره بيراميدز فى المباراة النهائية في نسختها الماضية أمام نهضة بركان المغربي.

وكان بيراميدز قد حقق فوزا غاليا على أنيمبا بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي أقيم بالأمس الاحد، على ستاد الدفاع الجوي.