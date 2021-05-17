 الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف المزيد من الأنفاق التابعة لحماس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف المزيد من الأنفاق التابعة لحماس

د ب أ
نشر في: الإثنين 17 مايو 2021 - 8:43 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 مايو 2021 - 8:43 ص

 أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين استهداف المزيد من الأنفاق التابعة لحركة حماس في غزة.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على موقع تويتر، أنه تم "في ساعات الليل استهداف المرحلة الثالثة من مشروع الأنفاق الداخلية لحماس، وذلك من خلال ضرب نحو 35 هدفا خلال 20 دقيقة عبر 54 طائرة مقاتلة واستخدام نحو 110 صواريخ دقيقة لاستهداف نحو 15 كيلومترا من الأنفاق".

وكان الجيش شن خلال الساعات الماضية أيضا غارات على "تسعة منازل لقادة في حماس في أنحاء قطاع غزة، كان يتم استخدامها كبنية إرهابية وفي بعضها تواجدت مخازن أسلحة".

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