 نمو الناتج الصناعي للصين بنسبة 9.8% سنويا خلال الشهر الماضي - بوابة الشروق
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نمو الناتج الصناعي للصين بنسبة 9.8% سنويا خلال الشهر الماضي

أ ش أ
نشر في: الإثنين 17 مايو 2021 - 7:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 مايو 2021 - 7:58 ص

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم الاثنين نمو الناتج الصناعي للصين خلال أبريل الماضي بنسبة 8ر9% سنويا، وهو ما جاء متفقا مع التوقعات بعد نموه بنسبة 1ر14% سنويا خلال مارس الماضي.

وأشار مكتب الإحصاء إلى نمو الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر19% سنويا في حين كانت التوقعات تشير إلى نموه بنسبة 19% فقط، بعد نموه بمعدل 6ر25% خلال مارس الماضي.

وزادت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر7% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 9ر24% بعد نموها بمعدل 2ر34% سنويا خلال مارس الماضي.

من ناحية أخرى تراجع معدل البطالة في الصين إلى 1ر5% خلال أبريل الماضي مقابل 3ر5% خلال مارس الماضي.

وارتفعت أسعار المساكن في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر4% بعد ارتفاعها بنسبة 6ر4% خلال الشهر السابق.

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