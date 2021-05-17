أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم الاثنين نمو الناتج الصناعي للصين خلال أبريل الماضي بنسبة 8ر9% سنويا، وهو ما جاء متفقا مع التوقعات بعد نموه بنسبة 1ر14% سنويا خلال مارس الماضي.
وأشار مكتب الإحصاء إلى نمو الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر19% سنويا في حين كانت التوقعات تشير إلى نموه بنسبة 19% فقط، بعد نموه بمعدل 6ر25% خلال مارس الماضي.
وزادت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر7% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 9ر24% بعد نموها بمعدل 2ر34% سنويا خلال مارس الماضي.
من ناحية أخرى تراجع معدل البطالة في الصين إلى 1ر5% خلال أبريل الماضي مقابل 3ر5% خلال مارس الماضي.
وارتفعت أسعار المساكن في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر4% بعد ارتفاعها بنسبة 6ر4% خلال الشهر السابق.