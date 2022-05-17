 بولندا: استقبلنا حتى الآن 3 ملايين و416 ألف لاجئ من أوكرانيا - بوابة الشروق
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بولندا: استقبلنا حتى الآن 3 ملايين و416 ألف لاجئ من أوكرانيا

وارسو - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 9:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 9:18 ص

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا لبولندا إلى 3 ملايين و416 ألف لاجئ وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة -حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية- أن قرابة 19 ألفا و200 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الاثنين، مقابل أكثر من 19 ألفا و800 في اليوم السابق عليه.

يذكر أن بولندا كانت قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.

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