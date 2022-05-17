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أمريكا تشيد بجهود المجتمع الدولي لمعالجة أزمة المناخ العالمية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 10:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 10:37 ص

ثمنت الولايات المتحدة، دعم اسكتلندا لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب-26" والنتائج التاريخية الطموحة التي حققها المجتمع الدولي في جلاسكو لمعالجة أزمة المناخ العالمية.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ورئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون في واشنطن العاصمة.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، تدخل روسيا العسكري في أوكرانيا والأزمة الإنسانية وأزمة اللاجئين التي انتشرت في جميع أنحاء أوروبا.


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