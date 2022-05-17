أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي وتأجيل أداء الامتحانات في مختلف المراحل الدراسية والجامعية، لليوم الثاني على التوالي على خلفية سوء الأحوال الجوية وتعرض البلاد لموجة غبار كثيفة.

وقالت بيانات لوزارتي التربية والتعليم العالي، إنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي لهذا اليوم وتأجيل أداء الامتحانات النهائية للعام الدراسة الحالي في مختلف المراحل الدراسية والجامعية على خلفية سوء الأحوال الجوية وسيتم تحديد مواعيد لاحقة لإتمام انسيابية أداء الامتحانات.

من جانب آخر، استأنفت المطارات العراقية نشاطها حيث جرى تسيير رحلات داخلية وخارحية، فضلا عن عودة عمليات الشحن والتفريغ في الموانئ جنوبي البلاد بعد أن خفت حدة العواصف الترابية.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أن أربعة آلاف عراقي تعرضوا لحالات اختناق ومشاكل في الجهاز التنفسي على خلفية تصاعد الغبار في البلاد.

وأعلنت هيئة الأنواء الجوية في العراق أن التوقعات تشير إلى استمرار تعرض البلاد للرياح النشطة في أغلب البلاد مسببة تصاعد الغبار لهذا اليوم.

وكان العراق تعرض خلال شهري أبريل الماضي ومايو الحالي إلى ثماني موجات غبار كثيفة هي الأعنف منذ عقود في ظل حالة شبه جفاف تتعرض لها المسطحات المائية في البلاد بسبب انحسار سقوط الأمطار في فصل الشتاء والارتفاع الكبير في درجات الحرارة صيفا وقيام كل من إيران وتركيا بتقليص حصة العراق من المياه في نهري دجلة والفرات.