مستشارة الأمم المتحدة لليبيا: سعيدة للتوصل لتوافق بين الأطراف الليبية على مسودة الدستور

أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز، عن سعادتها لما توصلت إليه اللجنة المشتركة لمجلسي النواب الليبي والأعلى للدولة خلال اليومين الماضيين في القاهرة من توافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور بما فيها تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائي.

وأوضحت ويليامز في تغريدة لها بتويتر، وفقا لوكالة الأنباء الليبية اليوم الثلاثاء، تطلعها إلى إحراز المزيد من التقدم في المشاورات، التي قالت إنها ستستمر حتى 20 مايو بهدف التوصل إلى إطار دستوري توافقي للسير بالبلاد نحو انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن.