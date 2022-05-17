الاتحاد الأوروبي: انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو تغير جيوسياسي عظيم

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن وزيري الخارجية السويدي والفنلندي، أحاطا الاتحاد الأوروبي، بشأن سياسة المداولات الخاصة بعضوية حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأضاف بوريل، خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن السويد وفنلندا بإمكانهما الاعتماد على الدعم الكامل من الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الملف، مؤكدًا أن انضمامهما إلى «الناتو» يعزز ويقوي الأمن والتعاون في أوروبا.

وأعرب عن أمنياته في انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو قريبًا، متابعًا: «انضمام البلدين إلى الحلف تغير جيوسياسي عظيم، وبالنظر إلى خارطة بحر البلطيق، سنرى فروقا كبيرة نتيجة لعضوية السويد وفنلندا في الناتو».

وصوت البرلمان الفنلندي اليوم الثلاثاء، لصالح انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، حيث صوت 188 عضوا في البرلمان الفنلندي لصالح الانضمام إلى الناتو، من أصل 200 عضو، بينما عارض 8 نواب القرار

ومن المفترض أن يتم مناقشة القرار حكوميا عقب موافقة البرلمان، وبعد مناقشة الحكومة، يتم تقديم المقترح بشكل رسمي إلى الرئيس الفنلندي.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن «الناتو بقيادة الولايات المتحدة -التي أخضعت الغرب بأكمله- انتهك بشكل صارخ الالتزام بعدم تعزيز أمنه على حساب الآخرين».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، لفت لافروف، إلى أن «انضمام فنلندا والسويد للناتو لن يشكل اختلافا كبيرا»، قائلا: «انضمام فنلندا والسويد للناتو لن يشكل اختلافا كبيرا؛ لأنهما شاركتا منذ فترة طويلة في مناورات الحلف».

وأمس الاثنين، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ليس لديها مشكلات مع السويد وفنلندا، موضحًا أن توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو» على أراضيهما سيتطلب ردا من روسيا.

وأضاف خلال كلمته في قمة زعماء دول منظمة الأمن والتعاون الجماعي، في العاصمة الروسية موسكو، أن المرحلة الحالية تشهد اختبار آليات لزعزعة الاستقرار في الاتحاد السوفييتي السابق.

وأشار بوتين إلى أنه سيتم التوقيع من الدول الأعضاء بالمنظمة على إعلان مشترك للتعاون في المجالات العسكرية والدفاعية وتوسيع التنسيق دوليًا.

وقالت رئيسة وزراء السويد، ماجدالينا أندرسون، أمس الإثنين، إنه يتعين على السويد أن تنضم إلى الناتو إلى جانب فنلندا المجاورة «لضمان سلامة الشعب السويدي».

وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي مشترك إلى جانب زعيم المعارضة السويدية، أولف كريسترسون، في ستوكهولم الاثنين، أكدت أندرسون أن الوضع الحالي يتطلب من السويد الانضمام إلى التحالف العسكري.

ومن شأن الخطوة إلى رفع التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة إلى حدود فنلندا والسويد، لكن قد يستغرق الأمر شهورًا حتى يتم الانتهاء منها حيث يتعين على المجالس التشريعية لجميع أعضاء الناتو الثلاثين الحاليين الموافقة على المتقدمين الجدد.