وزير الداخلية اللبناني يعلن نتائج الانتخابات النيابية في 3 دوائر

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أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني، القاضي بسام مولوي، اليوم الثلاثاء، نتائج الانتخابات النيابية في ثلاث دوائر انتخابية جديدة.

وكشف مولوي في مؤتمر صحفي اليوم عن النتائج في دائرة الشمال الأولى ودائرة الشمال الثانية ودائرة بيروت الثانية.

وكان وزير الداخلية أعلن أمس الاثنين، نتائج الانتخابات النيابية في 12 دائرة انتخابية، لتكون نتائج الانتخابات النيابية في الدوائر الانتخابية الـ15 أعلنت.

وكان اللبنانيون اقترعوا يوم الأحد الماضي لاختيار 128 نائبا يشكلون المجلس النيابي الجديد.

وأهم النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات النيابية فوز المجتمع المدني واللوائح التغييرية بحوالي 16 مقعدا نيابيا.

وبلغت نسبة اقتراع اللبنانيين المقيمين التقديرية وغير النهائية 04ر41%، فيما نسبة الاقتراع في عام 2018 بلغت 70ر49%.

وجرت الانتخابات النيابية للمرة الثانية في تاريخ لبنان وفق القانون النسبي والصوت التفضيلي، وتوزع الناخبون والناخبات، البالغ عددهم ثلاثة ملايين و967 ألفا و507، على 15 دائرة انتخابية.

وتنتهي ولاية المجلس النيابي الحالي في 21 مايو الجاري، وتعتبر حكومة نجيب ميقاتي مستقيلة عند بدء ولاية المجلس النيابي الجديد في 22 من الشهر الجاري.