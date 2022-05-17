ياسر ابراهيم يواصل التأهل ويغيب عن الاهلي امام البنك الاهلي

اكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ياسر إبراهيم لاعب الفريق، يخضع لجلسات علاج طبيعي وتأهيلي، بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية، وتأكد غيابه عن مباراة الفريق غدًا أمام البنك الأهلي، في الجولة التاسعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى ياسر إبراهيم أشعة بعد عودة بعثة الأهلي من الجزائر، بسبب شكوى من آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام وفاق سطيف.

وكشفت الأشعة التي أجراها اللاعب عن تعرضه لإصابة بشد في العضلة الخلفية، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجي تحت إشراف الجهاز لتجهيزه.

ويخضع ياسر إبراهيم لفحص طبي جديد عقب مباراة البنك الأهلي، المقرر لها مساء غدٍ للتعرف على فرص مشاركته في التدريبات الجماعية.

ويدخل الأهلي معسكرًا اليوم في أحد الفنادق استعدادًا لمباراة البنك الأهلي، وعقد الجهاز الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية والخططية.