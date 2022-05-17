خبير إيطالي لـ الشروق: محاولة دخول باشاغا لطرابلس تُفاقم الوضع في ليبيا

علق المحلل السياسي الإيطالي بموقع "ديكود 39" الإيطالي، دانييلي روفينيتي، على مغادرة رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحى باشاغا العاصمة طرابلس بعد ساعات من دخول المدينة لمباشرة أعمال الحكومة، وذلك على إثر اندلاع اشتباكات بين مجموعات مسلحة.

وقال روفينيتي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق" اليوم، إنه من الواضح أن هذا المشهد يفاقم وضع حرج بالفعل وخطير للغاية مع وجود مخاطر جدية وملموسة تتمثل في انقسام جديد للبلاد واستئناف الاشتباكات بين الميليشيات في طرابلس.

وكانت حكومة باشاغا قد أعلنت ليل الإثنين الثلاثاء دخولها بالتنسيق مع كتيبة النواصى إلى العاصمة طرابلس، مقر الحكومة المقالة حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وهو ما أدى إلى تعطيل المؤسسات التعليمية والخدمية.

وشدد روفينيتي على ضرورة وجود تدخل قوي وحاسم للمجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة وأوروبا لمحاولة مساعدة الليبيين في إيجاد وساطة سياسية تسمح لهم بإيجاد حل جديد تتفق عليه الأطراف المختلفة.

وقال الخبير الإيطالي إنه في نهاية يونيو المقبل ستنتهي عملية الأمم المتحدة ولن يكون للمجلس الرئاسي الليبي أساس للشرعية من الناحية الفنية، داعياً أوروبا للعمل بسرعة لتجنب تصعيد سيكون أيضًا خطيرًا جدًا عليها.

وتابع أنه حان الوقت لفرنسا وإيطاليا للعمل معًا وبطريقة منسقة لتجنب ترك ليبيا في أيدي دول لا مصلحة لها في استقرار البلاد.