روسيا: استسلام 265 مسلحا أوكرانيا في مصنع آزوفستال

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية استسلم 265 مسلحا أوكرانيا، من بينهم 51 بجروح خطيرة، وألقوا أسلحتهم، بعدما كانوا محاصرين في مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وبحسب الوزارة، فقد بدأ استسلام مقاتلي تنظيم «آزوف» والقوات الأوكرانية، المحاصرين في آزوفستال في ماريوبول، أمس الاثنين 16 مايو، حيث تم إرسال جميع المحتاجين إلى الرعاية الطبية إلى مستشفى نوفوازوفسك في جمهورية دونيتسك الانفصالية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 23 طائرة مسيرة أوكرانية، بالإضافة إلى 8 صواريخ من طراز «Smerch MLRS».

وجاء في بيان وزارة الدفاع: «دمرت صواريخ كاليبر عالية الدقة أفراد تشكيلات الاحتياط الأوكرانية، وكذلك شحنات الأسلحة الأجنبية والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية المعدة للشحن إلى دونباس بالقرب من محطة سكة حديد ستاريتشي في منطقة لفوف».

وتابع البيان: «ودمرت محطة فرعية لتوليد الطاقة الكهربائية، كانت توفر تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة والبلدان الغربية إلى دونباس، في منطقة محطة ميريفا للسكك الحديدية في منطقة خاركوف».

وأضاف البيان: «بالأمس، من الساعة 10.00 إلى الساعة 11.00، ضرب القوميون الأوكرانيون من قاذفات صواريخ متعددة "سميرش" المناطق السكنية في مدينة خيرسون. اعترض الدفاع الجوي الروسي جميع الصواريخ الأوكرانية».