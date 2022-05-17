البر الرئيسي للصين يسجل 162 إصابة جديدة بكورونا

سجل البر الرئيسي الصيني يوم الاثنين 162 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 منقولة محليا، منها 77 حالة في شنغهاي، وفقا لتقرير لجنة الصحة الوطنية اليوم الثلاثاء.

وعلاوة على شنغهاي، شهدت ثماني مناطق أخرى على مستوى المقاطعات في البر الرئيسي حالات إصابة محلية جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 43 حالة في بكين، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

كما سجلت شنغهاي 746 إصابة محلية بدون أعراض بفيروس كورونا المستجد يوم الاثنين ، من أصل ما مجموعه 887 حاملا محليا للفيروس بدون أعراض تم التعرف عليهم حديثا في البر الرئيسي.

وبعد تعافي 476 مريضا بكوفيد-19 خرجوا من المستشفى يوم الاثنين، كان هناك 5359 شخصا مصابا بكوفيد-19 يتلقون العلاج في المستشفيات في جميع أنحاء البر الرئيسي الصيني.

وتم تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة بسبب كوفيد-19 في شنغهاي، وفقا للجنة.