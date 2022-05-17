شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، موسم جز صوف الأغنام (الجلامة)، جنوب مدينة النجيلة، وذلك وسط فرحة المربين مع أغانى تراثية بدوية؛ اعتزازا بالثروة الحيوانية، خاصة الأغنام.

وهنأ محافظ مطروح المربين بموسم الجلامة، وأكد تقديم كل الدعم لتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، ومنها صندوق دوار لتنمية الثروة الحيوانية، ودعم المربين بالمحافظة برصيد بلغ 3 ملايين جنيه، والاستجابة الفورية لأى استغاثة أو مطالب للحفاظ على الثروة الحيوانية بالتعاون بين مديرية الطب البيطري بالمحافظة وكلية الطب البيطري بجامعة مطروح ومديرية الزراعة، كان آخرها استغاثة أحد مربي الإبل جنوب السلوم.