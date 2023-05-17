وزيرا خارجية مصر والجزائر يبحثان الارتقاء بالعلاقات الثنائية تجسيدا لإرادة رئيسي البلدين

ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الجزائري، أحمد عطاف تطرقا خلال لقائهما اليوم إلى مختلف الملفات الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبحثا أبرز المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الوزيرين المصري والجزائري، اليوم الأربعاء، بجدة بالمملكة العربية السعودية، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية بجدة.

وذكر بيان للخارجية الجزائرية أن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الجزائرية -المصرية، وآفاق الارتقاء بها إلى أعلى المراتب المتاحة تجسيدا للإرادة القوية التي تحدو رئيسي البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وبحسب الخارجية الجزائرية، اتفق رئيسا دبلوماسية البلدين الشقيقين، في ختام محادثاتهما، على تكثيف الجهود لإضفاء ديناميكية جديدة على آليات التعاون الثنائي والتواصل والتنسيق بانتظام حول المستجدات والتطورات على الصعيدين العربي والأفريقي.