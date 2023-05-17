يستضيف مركز ابداع قبة الغورى فى الثامنة مساء غد ـ الخميس ـ حفلا لعازف العود يوسف عباس، وذلك ضمن خطة النشاط في مراكز الإبداع التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

يتضمن برنامج الحفل مقطوعات من تأليفه، بالإضافة إلى عدد من اجمل الحان اغاني: كوكب الشرق أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، وموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، بمشاركة عازف البيانو مفدى هانى، إبرام سمير على الباص جيتار، وإيقاعات محمد شبل.

وفى السابعه مساءً يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز أمسية شعرية غنائية بعنوان "فى حب مصر" مع الشاعر والاعلامي أسامه سمير.

تتضمن الأمسية مجموعه من الأغاني الوطنية أداء الأصوات الشابه: ملك، هشام صالح ومحمود نصار منها: "يا بلادى يا بلادي بحبك يا بلادي"، "تتحب والله"، "مصر التي في خاطري"، "بتعبد في محرابك"، "مصر جميله "،" و"عظيمة يامصر"، بالإضافة إلى أغاني الزمن الجميل منها "تلات سلامات"، "سيرة الحب"، و"من حبي فيك يا جاري".