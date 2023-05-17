الأمم المتحدة تقدر حاجة السودان لمساعدات بـ3 مليارات دولار

قدرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قيمة احتياجات السودان من المساعدات الإنسانية بأكثر من 3 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" بالتعاون مع مفوضية اللاجئين الأممية بمناسبة إطلاق "خطة استجابة" لمساعدة اللاجئين في السودان.

وقال مكتب "أوتشا" عبر تويتر: "بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أطلقنا خطة الاستجابة الإنسانية والإقليمية للاجئين في السودان".

وصرح مدير مكتب "أوتشا" في جنيف راميش راجاسينجهام، للصحفيين: "يحتاج اليوم 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، إلى مساعدات إنسانية وللحماية"، حسب موقع "يورو نيوز" الأوروبي، بحسب وكالة الأناضول التركية.

كما رجحت الأمم المتحدة فرار مليون لاجئ من السودان خلال العام الجاري.

بدوره، قال رؤوف مازو، مساعد المفوض السامي المعني بالعمليات، خلال المؤتمر الصحفي نفسه، إن "220 ألف سوداني تدفقوا منذ بداية الأزمة إلى مصر وتشاد وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى وإثيوبيا بحثا عن الأمان".