تنفيذ مداهمات في ألمانيا تستهدف عمليات احتيال جرت خلال توسيع شبكة الألياف الضوئية

جمع مئات من رجال الشرطة، خلال حملة مداهمات في عدة ولايات اتحادية، أدلة على ما يُشتبه أنها عمليات احتيال تتعلق بالتوظيف خلال توسيع شبكة الألياف الضوئية في ألمانيا.

وقال مكتب الجمارك الرئيسي في مدينة دويسبورج ومكتب المدعي العام في دوسلدورف اليوم الجمعة، إن المشتبه بهم يُشتبه أنهم استخدموا بشكل منهجي عمالا أجانب دون استخراج تصاريح الإقامة الضرورية لهم ولم يدفعوا أقساط الضمان الاجتماعي المستحقة لهم.

وذكرت تقارير أيضا أن بعض العمال تم توظيفهم بأجور متدنية للغاية، أو لم يتلقوا الأجور التي وعدوا بها على الإطلاق.

وتم تنفيذ المداهمات في ولايات شمال الراين وستفاليا وساكسونيا وهيسن وساكسونيا السفلى أمس الخميس. وجرى تفيتش إجمالي 23 عقارا.

وقال المحققون إنه جرى التركيز على مدينة فيزل في ولاية شمال الراين وستفاليا وفي منطقة الرور ، وكولونيا وبلدة فورتزن في ولاية ساكسونيا.

وذكر المحققون أنه تم الحصول على أدلة واسعة النطاق خلال العملية، وسوف يتعين الآن أن تخضع أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة التي تم مصادرتها للتحليل من جانب خبراء الأدلة الجنائية في مجال تكنولوجيا المعلومات.