السجن 15 سنة لمتهم بهتك عرض طفل في بولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عامل مطعم بالسجن المشدد 15 عامًا، لإدانته بخطف طفل تحت تهديد السلاح وهتك عرضه بالقوة في منزل مهجور بمنطقة بولاق الدكرور.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 22081 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، أن "خالد . ف" عامل مطعم ، خطف المجني عليه الطفل "م"، بطريق الإكراه وتحت سلاح أبيض"كتر" و حال سير المجني عليه بالطريق العام.

وتابعت التحقيقات أن المتهم استوقف الطفل المجني عليه وأشهر سلاح أبيض في مواجهته، واقتاد الطفل عنوة إلى منزل مهجور بعيد عن أعين المارة وأعين ذويه، وقام بهتك عرضه بالقوة والتهديد بأن أشهر صوبه السلاح الأبيض، مهددا إياه بإلحاق الأذى به إن لم يرضخ له.