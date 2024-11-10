موعد صلاة جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة

كشفت الصفحة الرسمية للإعلامية مفيدة شيحة، عن موعد صلاة الجنازة على والدتها، التي رحلت أمس، موضحة أنها ستقام بعد صلاة عصر اليوم، بمسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس.

يذكر أن الإعلامية مفيدة شيحة تشارك حاليا في تقديم برنامج "الستات"، مع الإعلامية سهير جودة، على قناة النهار.

كانت الإعلامية سهير جودة، أعلنت أمس عن وفاة والدة الإعلامية مفيدة شيحة، عبر حسابها على موقع "فيسبوك" قائلة: "البقاء والدوام لله.. بقلوب راضية نحتسب عند الله أمنا الغالية والدة أختي وصديقتي مفيدة شيحة.. اللهم تقبلها بواسع رحمتك وغفرانك وألهمنا الصبر والسلوان.. الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء".