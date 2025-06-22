حماس: الاعتقالات التي طالت حراس المسجد الأقصى تمثل استهدافا للسيادة الدينية الإسلامية

أكد عضو المكتب السياسي ومسئول مكتب شئون القدس في حركة حماس هارون ناصر الدين، أن الإغلاق الكامل للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداءات المتكررة على المصلين والمرابطين، تمثل انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني في المسجد، وتصعيدا خطيرا في حرب الاحتلال الدينية والتهويدية على مقدساتنا.

وشدد ناصر الدين، في تصريح صحفي اليوم الأحد، على أن الاعتقالات التي طالت حراس المسجد وأفراد طواقم الأوقاف، تمثل استهدافا مباشرا للسيادة الدينية الإسلامية في القدس، ومحاولة لتسهيل مزيد من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

وحذر من العواقب الخطيرة لهذه السياسات العدوانية على الاستقرار في المدينة المقدسة والمنطقة بأسرها، فأي اعتداء على الأقصى هو اعتداء على كرامة الأمة جمعاء.

ودعا ناصر الدين، أبناء شعبنا في القدس والداخل الفلسطيني إلى الحشد والنفير والرباط في المسجد الأقصى المبارك، والتواجد المكثف في باحاته؛ للوقوف في وجه محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني.

وطالب عضو المكتب السياسي في حركة حماس، الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية بالتحرك العاجل؛ لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والعمل على حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.