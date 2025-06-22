 شركة الاتحاد للطيران الإماراتية تمدد إلغاء الرحلات بين أبوظبي وتل أبيب حتى 15 يوليو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شركة الاتحاد للطيران الإماراتية تمدد إلغاء الرحلات بين أبوظبي وتل أبيب حتى 15 يوليو

أبو ظبي- د ب أ
نشر في: الأحد 22 يونيو 2025 - 3:10 م | آخر تحديث: الأحد 22 يونيو 2025 - 3:10 م

أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية عن مد إلغاء جميع رحلاتها بين أبوظبي وتل أبيب حتى 15 يوليو المقبل، نظراً للأوضاع الراهنة.

وذكرت الشركة، في بيان اليوم الأحد، أن فرق العمل التابعة لها تتولى حالياً مساعدة المسافرين المتأثرين في إعادة ترتيب خطط سفرهم، فيما يستمر تحويل مسار عدد من الرحلات بسبب إغلاق المجال الجوي في بعض مناطق الشرق الأوسط.

وأشارت الشركة، التي تتخذ من مطار أبوظبي مقرا لها، إلى أنها تراقب تطورات الوضع بشكل مستمر، وتتواصل بشكل وثيق مع السلطات المعنية لضمان سلامة العمليات الجوية.

وأكدت الشركة، أن سلامة المسافرين وأطقم الطيران تأتي على رأس أولوياتها، معربة عن أسفها لأي إزعاج قد يسببه هذا الإلغاء المؤقت.

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