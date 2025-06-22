روسيا تستنكر بشدة الهجمات الأمريكية على المواقع النووية في إيران

استنكرت روسيا بشدة الضربات الأمريكية على عدد من المنشآت النووية في إيران فجر الأحد، والتي جاءت في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان مساء اليوم، إن «القرار غير المسئول بإخضاع أراضي دولة ذات سيادة (إيران) لضربات صاروخية وقنابل، مهما كانت الحجج، ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، التي سبق أن وصفت هذه الأعمال بأنها غير مقبولة».

ونوهت أن «تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية - الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي – لهذه الضربات أمر مثير للقلق».

وأشارت إلى أن «الهجوم الأمريكي ينذر ببدء تصعيد خطير يزيد من تقويض الأمن الإقليمي والعالمي»، قائلة إن «خطر تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، الغارق أصلًا في أزمات متعددة، ازداد بشكل ملحوظ».

وذكرت أن «الهجمات على إيران ألحقت ضررًا بالغًا بمصداقية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ونظام التحقق والمراقبة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وناشدت مجلس الأمن الدولي التفاعل مع تلك التطورات، مؤكدة ضرورة رفض الإجراءات التصعيدية للولايات المتحدة وإسرائيل رفضًا جماعيًا.

ودعت في ختام بيانها إلى وقف العدوان، وتكثيف الجهود لتهيئة الظروف نحو إعادة الوضع إلى مساره السياسي والدبلوماسي.