الأونروا: بعض العائلات بشمال غزة تتناول رغيف خبز كل 3 أيام

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة، إنَّ ما يحدث حاليًّا في قطاع غزة أمر غير مسبوق منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنَّ هناك مجاعة حقيقية في غزة، مؤكدا أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع ضد الفلسطينيين بكل وضوح.

وأشار إلى أن الوضع شديد الخطورة في غزة، ولا يمكن تحمل مزيد من الساعات لا سيما في شمال القطاع، موضحًا أن بعض العائلات هناك تتناول رغيف من الخبز كل ثلاثة أيام.

ولفت إلى أن المياه غير متوفرة، مؤكدا أن الساعات أو الأيام المقبلة قد تشهد فلسطينيين يموتون من الجوع والمرض وليس فقط من القصف.

ونوه بأن القصف زادت وتيرته بطريقة خطيرة وغير مسبوقة، لافتًا إلى أن إسرائيل لم تعد حتى تقدم مبررات لقصفها بوجود مطلوبين في منازل يتم استهدافها.

ولفت إلى أن العمليات العنيفة والقصف المدمر أصبح مستمرًا بطريقة خطيرة، مشيرًا إلى تقارير تتحدث عن استشهاد 1000 فلسطيني في شمال قطاع غزة واعتقال 1000 مواطن أيضًا.