بوليتيكو: وحدة الجمهوريين ستمنح ترامب الحرية في السياسة الخارجية

صرح رئيس تحرير مجلة "بوليتيكو" ماثيو كامينسكي، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيتمتع بحرية العمل في السياسة الخارجية عند عودته إلى البيت الأبيض بفضل وحدة الحزب الجمهوري.

وقال رئيس تحرير الطبعة الأوروبية من الصحيفة: "العودة (إلى الرئاسة الأمريكية) ستمنح ترامب السلطة والحرية على المسرح العالمي، وهو ما لم يكن يتمتع به في عام 2017".

وبحسب كامينسكي، فإن موقف ترامب سيكون أقوى على الصعيدين الداخلي والدولي، حيث أصبح الجمهوريون أكثر اتحادا، وستكون حكومة البلاد التي سيشكلها الزعيم المنتخب أكثر توحيدا مما كانت عليه في ولايته الرئاسية الأولى 2017-2021.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن ترامب سيتعين عليه مواجهة وضع أكثر تعقيدا وخطورة في العالم، لأن الولايات المتحدة تتنافس في نفس الوقت مع روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأضاف كامينسكي أن أوروبا "باتت تشعر بالقلق بشأن مدى التزام الولايات المتحدة [بالعضوية] في حلف شمال الأطلسي وضمان الاستقرار على الجانب الشرقي للحلف".

ويوم الأربعاء الماضي، أُعلن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب على الرغم من التوقعات القائلة بصراع طويل ومكثف في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفقا لعدد من المصادر الإخبارية الرائدة التي تتنبأ بالنتائج، وهو فاز في جميع الولايات الرئيسية، ثم خاطب أنصاره في فلوريدا وأعلن فوزه.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، فاز ترامب بـ 295 صوتا انتخابيا متجاوزا الـ270 صوتا المطلوبة. كما تم اختياره مثابة الفائز من قبل صحيفة "أمريكان هيل" والمقر الرئيسي لخدمة التنبؤ بنتائج الانتخابات، وعرضت مجلة "تايم" دونالد ترامب خلال خطاب الفوز الذي ألقاه على غلاف عددها الثاني في نوفمبر.

ويفترض أن يصوت المجمع الانتخابي ممثلاً الولايات للمرشحين وفقا لإرادة الناخبين في 17 ديسمبر المقبل، وفي 6 يناير 2025، سيوافق الكونجرس الجديد على نتائج التصويت، ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس رسميا في 20 يناير.