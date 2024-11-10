مسئول أمريكي: بايدن سيبحث مع ترامب أولويات أمريكا خلال اجتماعهما الأربعاء

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي اليوم الأحد، إن الرئيس جو بايدن سيناقش الأولويات القصوى لسياسات الولايات المتحدة المحلية والخارجية مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب حينما يجتمعان في البيت الأبيض يوم الأربعاء.

وذكر سوليفان في مقابلة مع برنامج «فيس ذا نيشن» على شبكة «سي.بي.إس»، أن أولى رسائل بايدن ستكون التزامه بضمان الانتقال السلمي للسلطة، وفق وكالة رويترز.

وأشار إلى أن بايدن سيتحدث مع ترامب عن أبرز المستجدات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

في سياق آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب 3 مرات، منذ فوز الأخير بالسباق الرئاسي.

وأكد نتنياهو في بيان مصور، أنه وترامب يتفقان بشأن التهديد الإيراني.

وقال إن المحادثات كانت تهدف إلى تعزيز التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأضاف: «نحن نتفق بشأن التهديد الإيراني في جميع مكوناته والخطر الذي يشكله. كما نرى الفرص العظيمة أمام إسرائيل في توسيع السلام وفي مجالات أخرى».