انتقد المحامي خالد أبو بكر، المستشار القانوني ومسؤول العلاقات الدولية بهيئة قناة السويس، تجاهل بعض وسائل الإعلام للإنجاز التاريخي الذي حققته القناة بنجاح عبور أكبر حوض عائم في تاريخها، الجمعة.

وأعرب خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، عن أسفه لتغطية أخبار المشاهير على حساب الإنجازات الوطنية، قائلا: «أنا بكون حزين عندما أشاهد بعض البرامج تتناول الخبر، وبرامج ثانية مهتمة بفلان طلق مين وفلان اتجوز مين، أشعر بحزن شديد».

وشدد أن الحوض العائم ما كان ليعبر قناة السويس لولا مشروع التوسعات الجنوبية، الذي لا يقل أهمية عن قناة السويس الجديدة، معقبا: «لو نزلت سألت المواطن في الشارع تعرف حاجة عن مشروع التوسعات الجنوبية الذي تكلف مليارات من فلوسك؛ سيجاوب معرفش!».

وأكد أن «قناة السويس في أفضل حالاتها»، لكنها تتأثر بأمور خارجة عن إرادتها، مضيفا: «نحن نعتصر لأمر لا ذنب لنا فيه، القناة تخسر تقريبا 6 مليارات دولار من قوت المصريين، ولا ذنب لنا! دي صفقة رأس الحكة 24 مليار دولار!».

وتابع: «وصلنا في القناة لمراحل عالمية لا تقارن على صعيد عبور السفن؛ لكن نتمنى أن تزول هذه الغمة ويعود الدخل الكبير الذي تعودنا عليه من القناة.. السفن التي تأخذ على طريق رأس الرجاء الصالح الكونتنرات بتقع».

واختتم: «مفيش سفينة في العالم اليوم ماعرفتش قيمة قناة السويس.. لو سألت المسئولين بالشركات الكبرى مثل ميرسك بتقول ننتظراليوم الذي تعود فيه قناة السويس آمنة بسبب ما يحدث من الحوثيين».