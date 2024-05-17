تراجع القوة العاملة في ألمانيا خلال الربع الأول من 2024

انخفض عدد العاملين في ألمانيا في الربع الأول من العام الجاري بواقع نحو 400 ألف شخص مقارنة بالربع الأخير من عام 2023 ليصل إلى 8ر45 مليون عامل، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.

وذكر المكتب اليوم الجمعة في فيسبادن أنه على الرغم من أن الانخفاض في الأشهر من يناير حتى مارس الماضي انخفاض موسمي، فإنه أكبر مما كان عليه في العامين الماضيين.

ومقارنة بمطلع عام 2023، ارتفع عدد العاملين بواقع 129 ألف شخص في الربع الأول من 2024.

وساهم قطاع الخدمات مرة أخرى في النمو، في حين تراجع عدد العاملين في قطاعي البناء والتصنيع.

كما انخفض عدد العاملين لحسابهم الخاص مجددا بنسبة 1% إلى 9ر3 مليون شخص، بينما ارتفع عدد العاملين لدى أرباب عمل بنسبة 4ر0% إلى 9ر41 موظف.

ووفقا للأرقام الأولية الصادرة عن معهد أبحاث سوق العمل والبحوث المهنية (IAB) التابع لوكالة التوظيف الألمانية، عمل كل فرد عامل 5ر344 ساعة في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بتراجع قدره 8ر0% على أساس سنوي.

كما انخفض إجمالي عدد ساعات العمل لأجمالي العاملين في ألمانيا بنسبة 6ر0% إلى 8ر15 مليار ساعة عمل.