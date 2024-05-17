 بوتين : لا توجد خطط حالية للاستيلاء على مدينة خاركيف الأوكرانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين : لا توجد خطط حالية للاستيلاء على مدينة خاركيف الأوكرانية

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 مايو 2024 - 5:37 م | آخر تحديث: الجمعة 17 مايو 2024 - 5:37 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إنه ليست لديه أى خطط في الوقت الحالي للسيطرة على مدينة خاركيف، لكن القوات الروسية تعمل على إيجاد مساحة عازلة في المنطقة بسبب الهجمات من خاركيف على منطقة بيلجورود الروسية.

وأدلى بوتين بهذه التصريحات ردا على سؤال من مراسلي وسائل الإعلام الرسمية الروسية في ختام زيارته للصين في مدينة هاربين.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد زار أمس الخميس منطقة خاركيف التي تعرضت لهجوم مكثف وقال إن الوضع استقر. وتعرضت المنطقة لهجوم روسي عنيف مؤخرا.

وأوضح بوتين أن المنطقة العازلة حول خاركيف ضرورية لأن منطقة بيلجورود، المتاخمة لأوكرانيا، تتعرض لقصف مكثف بطائرات بدون طيار وصواريخ من خاركيف.

ووصف الرئيس الروسي السابق دمتري ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسى، رحلة زيلينسكي إلى خاركيف بأنها زيارة وداع للمدينة.

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