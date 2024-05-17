موسكو: إسقاط 102 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إسقاط 102 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ليلة أمس الخميس.

وفي بلجورود، لقيت امراة وابنها حتفهما بعدما أصابت مسيرة سيارتهما، وفقا للحاكم فياتشيسلاف جلادكوف. وقتل شخصان آخران.

وبحسب صور من موقع الحادث، نشب حريق في محطة وقود بعد استهدافها.

وفي مدينة توابسي الروسية، بمنطقة كراسنودار، نشب حريق كبير في محطة لتكرير النفط.

وبحسب شهود عيان، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تعرض ميناء ومستودع وقود للضرب في مدينة نوفوروسيسك المطلة البحر الأسود.

وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف عدد من المحاولات التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات وقوارب مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء على موقعها الإلكتروني.

وأضاف البيان: "اعترضت قوات الدفاع الجوي الروسية المناوبة، ودمرت، 51 طائرة مسيرة فوق أراضي شبه جزيرة القرم، و44 طائرة مسيرة في أجواء إقليم كراسنودار، و6 طائرات مسيرة في مقاطعة بيلجورود، وواحدة في مقاطعة كورسك".

وتابع: "دمر الطيران البحري وزوارق الدورية التابعة لأسطول البحر الأسود 6 زوارق مسيرة، في البحر الأسود".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن حاكم إقليم كراسنودار الروسي، فينيامين كوندراتييف، أن نظام كييف نفذ هجوما فاشلا بواسطة مسيرات على أهداف عدة في منطقة نوفوروسيسك، دون وقوع إصابات.