 الرئيس السيسي يتوجه إلى بغداد للمشاركة في القمة العربية الرابعة والثلاثين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي يتوجه إلى بغداد للمشاركة في القمة العربية الرابعة والثلاثين

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
مصطفى المنشاوي
نشر في: السبت 17 مايو 2025 - 9:06 ص | آخر تحديث: السبت 17 مايو 2025 - 9:06 ص

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي سيلقي كلمة مصر أمام القادة العرب، يستعرض خلالها رؤية مصر تجاه أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون العربي واستعادة الاستقرار الإقليمي.

وتأتي مشاركة الرئيس في إطار حرص مصر الدائم على دعم التضامن العربي وتعزيز آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.

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