 الرئيس الفرنسي يعلن عن إجراء محادثات جديدة مع ترامب بشأن أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الفرنسي يعلن عن إجراء محادثات جديدة مع ترامب بشأن أوكرانيا

د ب أ
نشر في: السبت 17 مايو 2025 - 9:35 ص | آخر تحديث: السبت 17 مايو 2025 - 9:35 ص

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، إن أوكرانيا تتوقع ردا في الساعات المقبلة على المطالب المرسلة إلى روسيا.

وأضاف ماكرون، بعد انتهاء اجتماع للقادة الأوروبيين في العاصمة الألبانية تيرانا: "بعد ذلك، ستكون لدنيا فرصة مجددا لتبادل وجهات النظر مع الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب".

كان ماكرون قد ذكر أنه والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني فريدريك ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، تحدثوا هاتفيا بعد ظهر الجمعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ماكرون "من الواضح أن اقتراح وقف إطلاق النار غير المشروط هو حاليا المبادرة الملموسة الوحيدة على الطاولة".

وأضاف أنه في حالة عدم وجود رد إيجابي من موسكو، فإنه يجري إعداد المزيد من العقوبات بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

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