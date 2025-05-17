قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن «الإبادة الجماعية في غزة بلغت من البشاعة ما لم تشهده كل صراعات التاريخ».

وأضاف خلال كلمته ضمن أعمال القمة العربية العادية الـ34 في بغداد، صباح السبت: «لقد رفضنا ومازلنا أفعال التهجير القسري للفلسطينيين، مع وجوب إيقاف المجازر في غزة والاعتداءات على الضفة والأراضي المحتلة، وفتح الأبواب أمام المساعدات الإنسانية».

واستطرد: «كلنا شاهد تلك الصور التي يظهر فيها الأطفال مصطفين بالمئات من أجل لقمة قد يحصلون عليها أو يعودوا فارغين اليد.. ماذا ستسجل ذاكرة هذا الجيل من ألم ومرارة وإحساس بالظلم؟».

ودعا إلى عمل عربي جاد ومسئول لإنقاذ غزة، وإعادة تفعيل دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في قطاع غزة والضفة الغربية.

وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، أعمال القمة العربية العادية الـ34 والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، بمشاركة قادة وزعماء عرب.

وتعد هذه القمة العربية الرابعة التي يستضيفها العراق في تاريخه، وتعقد تحت شعار: «حوار وتضامن وتنمية»، وسط ملفات عربية ساخنة، أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، إلى جانب أزمات إقليمية أخرى تشمل ليبيا وسوريا والسودان.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة مصر أمام القادة العرب؛ يستعرض خلالها رؤية مصر تجاه أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون العربي واستعادة الاستقرار الإقليمي.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي، في إطار حرص مصر الدائم على دعم التضامن العربي، وتعزيز آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.