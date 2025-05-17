كامل الوزير: منع سير الميكروباص على الطريق الدائري بمسافة 35 كم بدءا من 1 يونيو

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه سيمنع سير الميكروباص على الطريق الدائرى لمسافة 35 كم في 1 يونيو عند تشغيل المرحلة الأولى للأتوبيس الترددي بشكل فعلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء السبت، أن وقف سير الميكروباص سيكون من محطة أكاديمية الشرطة إلى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

ووصف الوزير، المشهد المروري على الطريق الدائري بسبب بعض سيارات الميكروباص قائلا: «دي سويقة»، وأوضح أنه آن الأوان أن يكون هناك انضباط مروري كامل على الطريق الدائري.

وتابع: «آن الأوان إن إحنا ننضبط.. إحنا مش هنحط على كل راكب ولا كل عربية جندي مرور ولا جندي شرطة.. سيبوا الشرطة للمهام اللي أكبر من كده وإحنا نلتزم وننضبط».

ولفت إلى أن هناك ثلاث شركات نظافة تعمل على الطريق الدائري، مقسمًا فيما بينها إلى ثلاثة قطاعات، بواقع مرة صباحًا وأخرى ليلًا، مؤكدا أن هناك مواطنين يلقون مخلفاتهم على الطريق الدائري بحجة أن الحكومة ستزيلها.

وشدد على ضرورة تحسن سلوكياتهم بما يتماشى مع المشروعات التي يتم تنفيذها، مؤكدا ضرورة المحافظة على هذه المشروعات وأيضًا أن يحافظ المواطن على حياته عبر عدم ارتكاب أي سلوكيات مخالفة.

ونوه بأن مشروع الأتوبيس الترددي سيرتبط بكل وسائل النقل الجماعي الخضراء الصديقة للبيئة، لتكون هناك شبكة نقل نظيفة تخدم القاهرة الكبرى والمترددين عليها.