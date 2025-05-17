استشهد ما لا يقل عن 64 فلسطينيا في قطاع غزة، جراء غارات جوية وقصف مدفعي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ فجر اليوم السبت، حسبما أفاد جهاز الدفاع المدني في القطاع.

وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل، إن بين الضحايا نساء وأطفال، مضيفا أن عمليات القصف تواصلت لليوم الرابع على التوالي وتركزت على مناطق مختلفة في القطاع، من بينها مدينة غزة وخان يونس ودير البلح وجباليا.

وأوضح بصل أن 7 شبان استشهدوا أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم في حي الشجاعية شرق غزة، بينما أسفر استهداف مدرسة تؤوي نازحين في غرب المدينة عن استشهاد 4 آخرين، بينهم سيدة وطفلان. كما استشهد شخص خامس في قصف استهدف شقة سكنية شمال المدينة.

وفي دير البلح، وسط القطاع، أودت ثلاث ضربات منفصلة بحياة 20 شخصا، أحدها أصاب مستودعا لتوزيع المساعدات الإنسانية. وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الهجوم، واصفا إياه بأنه “تصعيد خطير” ضمن ما وصفه بـ"سياسة التجويع الممنهجة".

وبحسب بيانات رسمية، ارتفع بذلك عدد مراكز توزيع الغذاء التي تم استهدافها منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 68 منشأة.

كما أورد جهاز الدفاع المدني استشهاد 13 شخصا آخرين في مناطق متفرقة جنوب القطاع، إلى جانب 19 شهيدا في قصف على بلدات في شمال غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع إجمالي عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 272ر53 شخصا إضافة إلى أكثر من 120 ألف مصاب.

وقالت الوزارة إن 153 جثة و459 مصابا وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي مؤشر على تصعيد محتمل، أفاد شهود عيان بأن طائرات إسرائيلية ألقت منشورات ورقية على مناطق في وسط القطاع تحذر من عملية برية وشيكة، جاء فيها: "يا سكان غزة، الجيش الإسرائيلي قادم".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن بدء حملة جديدة تحت مسمى "عربات جدعون"، تتضمن ضربات مكثفة وتحركات برية تهدف، وفق البيان، إلى "تحقيق أهداف الحرب، بما يشمل تحرير الرهائن والقضاء على حركة حماس".

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استأنف عدوانه على القطاع في 18 مارس الماضي بعد توقف مؤقت بموجب اتفاق هدنة بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، في ظل تعثر المفاوضات حول المرحلة التالية من الاتفاق.