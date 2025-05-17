 عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان: نرفض كل أشكال التهجير للفلسطينيين وانتهاك القانون الدولي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان: نرفض كل أشكال التهجير للفلسطينيين وانتهاك القانون الدولي

بغداد - (سونا)
نشر في: السبت 17 مايو 2025 - 4:55 م | آخر تحديث: السبت 17 مايو 2025 - 4:55 م

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مساعد القائد، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، موقف السودان الثابت من القضية الفلسطينية بقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ورفضة لكل أشكال التهجير وانتهاك القانون الدولي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وشدد "إبراهيم"، خلال كلمة السودان التي قدمها أمام أعمال القمة العربية العادية الـ34 بالعاصمة العراقية بغداد، على ضرورة الالتزام بمبادئ العمل العربي المشترك وتقوية المواقف، تحقيقاً لتطلعات الشعوب.

وأكد عضو المجلس السيادي الانتقالي، التزام الحكومة السودانية بتنفيذ خارطة الطريق التي تم تقديمها للأمم المتحدة والوسطاء، والتي تشمل وقف إطلاق النار وانسحاب الميليشيا من كل المناطق والمدن، ورفع الحصار عن الفاشر وعودة النازحين واللاجئين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، واستئناف العملية السياسية الانتقالية، وإدارة حوار سوداني سوداني شامل يؤسس للوصول إلى الانتخابات.

ودعا إلى أهمية المساهمة الفاعلة في دعم الحلول الوطنية السودانية والتي ستفضي لإنتاج سلام مستدام يمتد أثره للمنطقة كلها، مناشدًا المساهمة في إعادة إعمار السودان وإعادة تأهيل البنية التحتية.

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