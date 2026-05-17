رئيس جامعة سوهاج يتفقد كافيتريات الحرم الجامعي للتأكد من جودة الأغذية

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل داخل كافيتريات مقر الجامعة الجديد؛ للتأكد من سلامة وجودة المعروضات والمنتجات الغذائية، يرافقه الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال النعماني، إن الجولة جاءت بهدف التأكد من سلامة وجودة الأغذية المقدمة للطلاب، ومتابعة مدى تطبيق إجراءات الصحة ومعايير واشتراطات السلامة الغذائية.

وكشف عن تفقد الأغذية المقدمة والتأكد من مستويات النظافة وسلامة مراحل الإعداد والطهي.

وأشار إلى تفقد الجزء المخصص لبيع العصائر والحلوى، وفحص تاريخ الإنتاج والانتهاء، ومعاينة طرق حفظ وتخزين المعلبات والمنتجات الغذائية بالأساليب الصحية المتعارف عليها.

ووجه رئيس الجامعة، مسئولي الكافيتريات والقائمين بالعمل، بضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للطلاب وتطويرها، ومراعاة توافر كل احتياجاتهم بأعلى مستوى من الجودة وبالأسعار المناسبة المتوافقة مع أسعار السوق الخارجي.

وكلف بالمتابعة المستمرة واليومية لجميع مقرات الكافيتريات، والتأكد من الالتزام التام بالتعليمات وشروط الصحة والسلامة.