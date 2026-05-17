وزير العمل: مركز التدريب المهني في قفط بقنا قلعة تدريبية لتأهيل شباب الصعيد

استقبل اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اليوم الأحد، حسن رداد، وزير العمل، خلال زيارته للمحافظة، والتي استهلها بتفقد مركز التدريب المهني بمدينة قفط التابع لوزارة العمل، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد وزير العمل، خلال جولته، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التدريب المهني باعتبارها أحد أهم محاور التنمية وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن مركز تدريب قفط يمثل “قلعة تدريبية” حقيقية بما يضمه من 22 ورشة ومعملًا مجهزة بأحدث الإمكانيات، تخدم شباب محافظة قنا ومحافظات الصعيد في مختلف التخصصات الفنية والمهنية.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تتوسع حاليًا في برامج "وظائف المستقبل،، والتخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة النظيفة والطاقة الشمسية، لتأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والخارجي، مؤكدًا أن التدريب لم يعد يقتصر على المهن التقليدية فقط، بل أصبح مرتبطًا بمتطلبات سوق العمل المتغير بصورة مستمرة.

وقال وزير العمل: "رسالتي للشباب.. اتدرب واشتغل، ولو اشتغلت لازم ترجع تتدرب تاني وتنمّي مهاراتك باستمرار، لأن سوق العمل يتطور بشكل سريع ويحتاج إلى تطوير دائم للقدرات".

وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق مفهوم "التشغيل التكاملي"، الذي يربط الشباب بفرص العمل المتاحة داخل المحافظات المختلفة، بجانب إطلاق نشرة توظيف أسبوعية تتضمن فرص عمل حقيقية يمكن التقديم عليها إلكترونيًا.

وشدد الوزير، على استمرار تنفيذ نسبة الـ5% الخاصة بتشغيل ذوي الهمم، مع توفير برامج تدريب وتأهيل مناسبة تضمن دمجهم بصورة حقيقية داخل سوق العمل، فضلًا عن التوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة داخل قواعد بيانات الوزارة لضمان حصولهم على أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية.

وسلّم وزير العمل، ومحافظ قنا، دعمًا ماليًا لأسر عدد من العمالة غير المنتظمة من ضحايا أحد الحوادث بالمحافظة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.

كما شهدا تسليم عقود عمل لعدد من ذوي الهمم، وشهادات تخرج لخريجي الدورات التدريبية، بجانب توزيع جوائز ومهمات تدريبية على أوائل الخريجين، شملت ماكينات خياطة وشنط كهرباء وعدد صيانة كهرباء وحقائب حاسب آلي وصيانة محمول، بهدف دعم الشباب وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

من جانبه، ثمّن محافظ قنا، زيارة وزير العمل للمحافظة، مؤكدًا أن ملف التدريب والتأهيل المهني يأتي على رأس أولويات الدولة لدمج الشباب وذوي الهمم في سوق العمل، وتوفير فرص حقيقية تضمن لهم حياة كريمة، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية.

وأشار المحافظ، إلى أن تسليم الجوائز والمهمات التدريبية يمثل نموذجًا عمليًا لربط التدريب بالتشغيل، وتحويل المتدربين إلى عناصر منتجة قادرة على إقامة مشروعات صغيرة وتحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وعقب الفعاليات، تفقد وزير العمل ومحافظ قنا، أقسام مركز التدريب المهني بقفط، المقام على مساحة 35 ألف متر مربع بمنطقة كلاحين قفط، إذ اطلعا على الورش والمعامل المختلفة، والتي تشمل تخصصات اللحام والنجارة والحدادة والسباكة والتبريد والتكييف وميكانيكا وكهرباء السيارات وصيانة الحاسب الآلي والمحمول، بجانب معمل الطاقة الشمسية ومعمل المساحة.

وأكد مسئولو المركز، أن العام التدريبي 2025 – 2026 شهد تخريج 143 شابًا وفتاة في 10 دورات تدريبية متنوعة، ضمن خطة وزارة العمل لتأهيل العمالة الفنية المدربة وربط التدريب بالتشغيل الفعلي.

كما تفقد الوزير والمحافظ، ورشة الملابس الجاهزة “الخياطة”، والتي تُعد الأولى على مستوى الصعيد والثانية على مستوى الجمهورية، إذ نفذ المركز 7 دورات تدريبية استفاد منها 43 متدربًا ومتدربة داخل المركز ومن خلال الوحدات المتنقلة والمراكز الثابتة بقنا ونجع حمادي، دعمًا لتمكين المرأة اقتصاديًا وتشجيع المشروعات الصغيرة.

واختتمت الجولة، بتفقد برامج التدريب في مجالات الطاقة الشمسية والمساحة والتبريد والتكييف، والتي تأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع في التخصصات المرتبطة بالطاقة النظيفة والمشروعات القومية، حيث تخرج 11 متدربًا في مجال الطاقة الشمسية و10 متدربين في تخصص المساحة، إلى جانب دورة متخصصة في التبريد والتكييف.