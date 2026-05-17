نائب محافظ الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات صفوف النقل بإدارة الخارجة

تفقد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، عددا من لجان امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل بإدارة الخارجة التعليمية، يرافقه الدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم؛ لمتابعة انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وشملت الجولة، متابعة انتظام أعمال اللجان بمدرستي الشعراوي الثانوية بنات والزهور للتعليم الأساسي؛ للتأكد من توافر كل سبل الراحة والرعاية للطلاب، إلى جانب الالتزام بالإجراءات التنظيمية داخل اللجان، بما يضمن سير الامتحانات في هدوء وانضباط.

وأكد نائب المحافظ، خلال جولته، أهمية تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة والتعامل الفوري مع أية معوقات تواجه الطلاب.