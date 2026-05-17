محافظ كفر الشيخ ومدير الأكاديمية الوطنية للتدريب يشهدان ورشة تطبيقية لاعتماد مركز استدامة للتطوير

شهد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، فعاليات الورشة التطبيقية الخاصة باعتماد مركز استدامة للتدريب والتطوير بمحافظة كفر الشيخ.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور محمود القللي رئيس فريق المكتب الفني ونائب المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتورة ريم الخضري رئيس الإدارة المركزية للجودة والاعتماد، وممثلي لجنة الاعتماد والجودة بالأكاديمية، وممثلي مركز استدامة للتدريب والتطوير، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بملف التدريب وبناء القدرات.

وتأتي الورشة في إطار التعاون المشترك بين محافظة كفر الشيخ والأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال إجراءات اعتماد مركز استدامة للتدريب والتطوير، وتطبيق معايير الاعتماد المؤسسي وفق أحدث النظم والمعايير التدريبية، بما يعكس توجه المحافظة نحو تطوير منظومة التدريب المؤسسي ورفع كفاءة الكوادر البشرية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن مركز استدامة للتدريب والتطوير يُعد من أوائل المراكز التدريبية على مستوى محافظات الجمهورية التي بدأت خطوات فعلية نحو الحصول على الاعتماد الرسمي من الأكاديمية الوطنية للتدريب، بما يسهم في تقديم برامج تدريبية متطورة وفق معايير الجودة والاعتماد المؤسسي.

وأشار إلى أن الورشة استهدفت تمكين كوادر المركز من تطبيق معايير الجودة والاعتماد، وتعزيز قدرته على إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بكفاءة عالية، بما يدعم مجالات التطوير المؤسسي، والتحول الرقمي، وبناء القدرات الذكية، وتحسين بيئة العمل الإداري.

من جانبها أكدت الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، حرص الأكاديمية على دعم جهود محافظة كفرالشيخ في تطوير مركز استدامة للتدريب وتأهيله للاعتماد المؤسسي، مشيرة إلى أن الاعتماد يمثل أداة استراتيجية تعزز من كفاءة العملية التدريبية، وتدعم استدامة التطوير المهني وبناء القدرات البشرية وفق رؤية الدولة المصرية.