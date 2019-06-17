نقابة الصحفيين تشكل هيئة مكتبها واللجان

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انتهى مجلس نقابة الصحفيين من تشكيل هيئة مكتبه واللجان عقب اجتماعه امس الأحد، والذي انتهى صبيحة اليوم استمر قرابة ٧ ساعات.

وقرر المجلس إسناد منصب وكيل أول النقابة ورئاسة لجنة التدريب لعضو المجلس جمال عبدالرحيم، وإسناد منصب وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد لخالد ميري، ومنصب السكرتير العام لعضو المجلس محمد شبانة، واسناد منصب أمين الصندوق لعضو المجلس هشام يونس.

كما تقرر اسناد منصب وكيل النقابة للنشاط لعضو المجلس

حسين الزناتي، ووكيل النقابة للشئون الاقتصادية وتنمية الموارد لعضو المجلس محمد خراجة.

وقرر المجلس ترأس عضو المجلس عمرو بدر للجنة الحريات،

وترأس عضو المجلس محمد سعد عبدالحفيظ للجنتي الاسكان والشئون العربية، وترأس عضو المجلس محمود كامل اللجنةالثقافية وعين مشرفا على الشعب والروابط.

كما تقرر تولي عضو المجلس أيمن عبد المجيد لجنتي العلاج والتشريعات، وتولي عضو المجلس حماد الرمحي لجنة المعاشات، وتولي عضو المجلس محمد يحيى لجنة الخدمات.

الاجتماع الذي حضره نقيب الصحفيين ضياء رشوان وأعضاء المجلس جميهم عدا عضو المجلس محمود كامل لإصابته بوعكة صحية.

يذكر ان اجتماع المجلس عقد بعد مرور ٩٠ يوما من اعلان ننيجة انتخابات التجديد النضصفي وفوز ضياء رشوان و٦ من اعضاء المجلس.