سيدة جواتيمالا الأولى سابقا توريس تتجه للفوز في الانتخابات الرئاسية

أظهرت نتائج رسمية أولية اليوم الاثنين، أن سيدة جواتيمالا الأولى سابقا ساندرا توريس في طريقها للفوز في الانتخابات الرئاسية، حيث ستواجه الفائز بالمركز الثاني اليخاندرو جياماتي في جولة إعادة.

وأفادت لجنة الانتخابات بأن توريس، التي تنتمي إلى حزب الأمل من أجل الوحدة الوطنية، حصلت على 27ر25 بالمئة من أصوات الناخبين بعد فرز أكثر من 90 بالمئة من الأصوات في مراكز الاقتراع.

وحصل جياماتي، الذي ينتمي إلى حزب فاموس على 08ر14 بالمئة من الأصوات.

وستجرى جولة الإعادة بين توريس وجياماتي في 11 أغسطس المقبل.

ويذكر أن توريس هي زوجة الرئيس الأسبق الفارو كولوم الذي تولى الحكم في جواتيمالا بين عامي 2008 و2012.